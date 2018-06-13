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﻿超輕身夏日鞋履

2018-06-13 列印
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　　夏日炎炎，選擇鞋履也以輕身、透氣為主，如Jipi Japa最新推出的夏日新品，也打正旗號以Free to Go為主題，質料方面，會以超輕身皮革、透氣布料為賣點，不會焗身。款式有涼鞋、拖鞋、高跟鞋、牛津鞋等供選擇。首推雷射設計的Sneakers，連鞋底也是以超輕身物料打造而成，且備有白、紅、藍三色供選擇，配襯休閒衣飾，便可輕鬆上街去。

文︰Angel

查詢︰2413 7883
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