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﻿玫瑰主題下午茶

2018-06-13 列印
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　　最近不少美妝品牌與餐廳推出聯乘下午茶系列，如Chantecaille與餐廳AMMO，由即日至6月30日就推出「ROSE DE MAI玫瑰下午茶」（$398/兩位用）。下午茶注入玫瑰元素，創作出多款造型別致而具自然療效的健康美點，包括意大利黑毛豬火腿無花果卷、法式茄蓉酥餅等，而每位客人更可免費獲贈價值$1,875的尊貴護膚體驗套裝，計落非常划算。文︰Angel

查詢︰2537 9888
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