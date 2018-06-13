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﻿個性韓國飾品Pop-up現身

2018-06-13 列印
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　由韓遊達人Natasha打造的首飾品牌Natashatini月前創立，引來潮界熱話。說它是誠意之作，全因品牌創立人喜愛韓國時尚，特別邀請了幾位韓國設計師操刀，以韓國最流行的造型和款式為飾品設計概念，款式多多不在話下，大部份還是只得一件，為的是希望每件首飾都有其獨特性，又不會跟別人撞款。品牌由即日起至6月30日會於時代廣場Facesss內設立Pop-up Store，全場擺設了超過二百款耳環、頸鏈等飾物，素材亦多元化，由閃石、珍珠、金屬等均俱備，當中亦有玩味十足的設計，吸睛度爆燈。文︰Angel

查詢︰www.natashatini.com
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