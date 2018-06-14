﻿山口下關 樂嚐河豚滋味

日本各個都道府縣都有地道土產及美食，來到本州西部的山口縣（Yamaguchi），最具特色的名物便是被當地人奉為極品美食的河豚，這趟我便來到有河豚之鄉美譽的山口縣下關市（Shimonoseki），一嚐箇中滋味。



文、圖︰Kengi 鳴謝︰山口縣、山口縣觀光連盟



地道名物 豐儉由人



自古以來，下關都是一個繁榮的港口城市，熙來攘往的人潮，令當地湧現許多美食，當中包括瓦片蕎麥麵、鮟魚康魚及牛蒡麵等等，只是當地人最引以為傲的，還是河豚料理。



原來下關正是全日本最主要的河豚集散地，當地對開海域便是出產天然虎河豚的重地，加上歷史上這裏也是日本最先解除食用河豚禁令的地方，因此不少具備專業牌照及懂得處理海豚的師傅都集中在當地，各種因素更令當地河豚料理的價格也比其他地區便宜，發展下來，河豚便成為山口縣及下關的美食名物。



這趟我來到下關市，便在當地人的推介下光顧這家約四十年歷史的魚正本陣，只見食肆的木構大廳，正好予人一種溫暖感覺，這裏供應的各式河豚套餐，更是豐儉由人，單點美食由700日圓（約49港元）起，套餐則由6,000日圓（約420港元）起，當中已包括河豚刺身、燒河豚片、蒸河豚鍋、炸河豚肉天婦羅及河豚燉湯等等。值得一提是師傅更會按客人數目，端上一碟擺盤極漂亮的河豚刺身，進食時原來會把透明的刺身捲着幾根生葱，然後蘸點混入蘿蔔蓉的醋汁才放入口中，我只覺河豚肉出奇地爽脆彈牙，醋味更教河豚有着錦上添花的鮮味。至於燒河豚片則呈半生熟狀態，可拌葱花品嚐，魚片保留肉汁與魚油，又是另一種口感。不過炸河豚肉則比想像中煙韌，感覺像雞胸肉，適合作為佐酒小吃，跟日本酒便極為匹配。



魚正本陣



地址：山口縣下關市赤間町4-20



電話：81 83 234 0732



時間：17:00-23:00



網頁：www.uomasahonjin.com