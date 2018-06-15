﻿投入足球激戰

世界盃經已開鑼，上班族想看大熒幕緊貼戰況，ViewSonic新推出的微型流動投影機，可以USB Type-C接駁手機，讓你隨時隨地觀賞激戰！



文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 查詢：3690 1398



配備JBL喇叭系統



ViewSonic全新推出的M1-JBL三百六十度流動型投影機，可靈活接駁手機、USB記憶手指、HDMI線等，讓只得幾吋的熒幕畫面，瞬間投影出一百吋影像，而距離只需2.6米！M1-JBL投影機榮獲2018年iF產品設計獎，使用廠方獨家SuperColor技術，令影像色彩表現飽滿，隨機更設有一個可以多角度旋轉的「L」形腳架，能夠三百六十度轉動作流動投影。不要以為這只適用於外出辦公簡報，事關機身配備JBL喇叭系統，觀賞電影或球賽，音效細緻度高，調校至最大輸出時，竟沒有「拆聲」情況出現，絕對可作為流動私人影院裝備！此機內建Micro-SD記憶卡讀卡槽、USB槽，可獨立播放影片，機身內置16GB記憶體，用家可把心愛影片儲存在機身，即開即看。售價：$3,299







續航力達六小時



M1-JBL投影機的投射功能出色，2.6米距離可投射出一百吋影像，測試時更嘗試投出約二百吋影像，解像度仍可接受。廠方指，它內建的電池可提供長達六小時的續航力，壽命超過三萬小時！阿卓爸爸連續播了一小時USB記憶體的電影，只是耗一格電，仍剩下五格，估計實用時間和官方數據沒太大誤差，抵讚！







【其他選擇】 衫袋藏機



Sony這部MP-CL1 LED投影機體積與普通手機差不多，可放入衫袋，它用雷射光源及MicroVision的PicoP雷射顯示技術，竟有1,920×720的細緻畫質，流明輸出約37，最大可投影一百二十吋影像，稱得上是現時最細小的投影機之一，不過使用時，環境一定要夠暗。售價：$2,798 查詢：2833 5129







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