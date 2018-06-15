﻿孝敬父親 海鮮茶饌

周日（6月17日）是父親節，當然要與爸爸吃頓豐盛晚餐，以表孝心。城中各大餐廳花盡心思設計父親節餐，Park café應節自助晚餐除主打波士頓龍蝦及海鮮，還有多款以酒入饌菜式。父親愛喝茶的話，可考慮Tea WG充滿茶香的三道菜精選套餐。文：李泳烔 圖：受訪餐廳提供



香烤龍蝦 醉人佳餚



自助餐款式百變，最能滿足愛試不同口味菜式的父親。位於尖沙咀香港百樂酒店的Park café推出父親節自助晚餐（成人$518、小童$338），除供應波士頓龍蝦及海鮮，更加設多款醉人菜式，包括香氣四溢的燴牛肋條香草紅酒汁、花雕蛋白蒸蟹、黃酒避風塘炒青口、川椒辣酒煮花螺等。



每位賓客獲送荷蘭汁芝士果仁焗龍蝦及黑松露蒜香焗珍寶扇貝一客，龍蝦焗烤後，將鮮味封在殼中，蝦肉帶有果仁香味，爽口彈牙。珍寶扇貝富香濃蒜蓉味，配上黑松露醬，令人無法抗拒。每位爸爸更可獲贈神秘禮品一份，以及香檳或紅、白酒一杯。



以茶入饌 歐陸大餐



父親愛品茗，當然不要錯過Tea WG的父親節三道菜精選套餐（$688/2位）。首先以經典法式牛清湯配以注入「皇家大吉嶺」的分子魚子及泡沫，或以「普洱之夜」醃製的香烤虎蝦，佐以加入泰式香辣汁的紅蘿蔔絲及小黃瓜，以微辣清新的口感展開盛宴序幕。



主菜三選一，推介法式伯爵茶高湯煮成魷魚墨汁意大利飯，茶香味濃。香煎包裹帕爾馬火腿的鮟魚康魚伴椰香茶特調海鮮醬，層次感十足。另一道主菜是中西合璧的法式鴨胸，伴以美式伯爵茶調製的龍珠果醬汁，鴨肉佈滿四川胡椒，增添辛香風味。最後奉上甜品草莓花園，以杏仁碎脆伴草莓及羅勒淋醬，配搭忌廉泡芙，伴以皇后茉莉茶及紅果雪葩，可一解油膩。此套餐即日至6月17日（日）於國際金融中心、太古廣場及圓方的Tea WG沙龍及精品店供應。



a. Park café/2731 2168



b. Tea WG Salon & Boutique/2796 2828



