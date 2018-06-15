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﻿出機送《Red Dead Redemption 2》

2018-06-15 列印
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　相信不少遊戲迷都正摩拳擦掌，期待10月推出的西部牛仔大戰《Red Dead Redemption 2》，最近Xbox亦加推相關優惠，即日至7月2日（一）期間於指定經銷商購買Xbox One S 1TB（售價$2,380）或Xbox One X主機（售價$3,880），即可免費獲得《Red Dead Redemption 2》遊戲下載碼，而購買Xbox One X主機額外再送$300網上儲值，用於自行選購心水好Game，或者加入Xbox Game Pass任玩超過100款遊戲。值得一提的是，6月份選購3個月Xbox Live金會員，額外再送3個月會藉，並可在會藉有效期內，尊享每月免費下載四款指定遊戲優惠。文：Joe

查詢：www.xbox.com
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