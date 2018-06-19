﻿馬爾代夫 寫意水中屋

馬爾代夫（Maldives）每年吸引數以萬計的旅客來度假，在出發前挑選合適的住宿尤其重要，提供全包宴住宿套票的度假酒店Robinson Club Noonu是個不錯的選擇，其環島珊瑚礁保持完好，入住水中屋更可隨時跳進海裏，喜愛暢泳尤其不能錯過。



文、圖︰Kengi 鳴謝︰Sun N Sea Holidays尚熙之旅、Olympus HK、香港航空



輕鬆環境 奢華體驗



提到「All inclusive」全包宴套票，即只需付一個價錢，已包括房價及每日三餐的消費模式，在不少地區的度假酒店已極流行，全新開幕的Robinson Club Noonu亦秉承了其集團的精神與傳統，不但奉行全包宴，還提供免費WiFi，酒水亦可無限添飲。



事實上，來自德國的Robinson Club集團，其首家度假酒店早於1974年在肯尼亞開幕，至今已有二十四家酒店，遍佈十二個國家，他們希望打造一個輕鬆而不拘謹的度假環境。就像馬爾代夫這家Robinson Club Noonu，公共空間採用了大量三角帳蓬帆布及繩結等作裝飾，建築物料除了混凝土，多數是木材及藤器，酒吧地板更索性用沙灘的白沙來鋪設，至於色調則以象徵海洋與天空的藍與白為主，整體感覺清新自然。



雖然他們強調輕鬆度假概念，但所提供的服務則是奢華的，當中的水中屋全面向日落，可飽覽夕陽美景，面積達九十三方米，包括備有太陽牀與泳池的陽台，洗手間的面積亦跟陽台一樣大，採露天設計，偶然有晨光透射到臉盆前，還可聽見海水聲呢！水中屋外，沙灘屋亦是另一受歡迎的房間類型。



島上共設三家餐廳與兩家酒吧供住客使用，主餐廳的美食區提供即煮的新鮮菜式，美食源源不絕供應。酒店的活動則須額外收費，如潛水便極受住客歡迎，因酒店位於偏遠的Noonu Atoll環礁，這一帶的珊瑚礁未受任何污染及破壞，海水特別清澈，魚類豐富。



Robinson Club Noonu



地址︰20077 Noonu-Atoll, Noonu-Atoll Maldives



電話︰960 400 4444



網址︰www.robinson.com/en/en/resort-holiday/maldives/noonu/club-details