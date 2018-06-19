﻿摘星饗宴 最潮意菜

筆者在剛過去的羅馬假期不忘覓食，除前往充滿古城風味且意式小館林立的Trastevere及猶太區，盡情享用地道風味的家常料理外，還不忘一嚐米芝蓮三星餐廳La Pergola的迷人美饌。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



極致味蕾體驗



甫步入Rome Cavalieri酒店頂層的La Pergola，隨即被眼前羅馬美景深深吸引，店內裝潢懷舊典雅，氣氛輕鬆舒適。是夜晚餐，侍應率先奉上香檳，配以惹味香口的煙三文魚薄脆和黑松露薯仔盒子餐前小食，接下來招牌頭盤鴨肝醬配栗子無花果，風味與別不同，質感滑綿的鴨肝醬，造成粉末和碎塊兩種形態，入口出奇輕盈，配搭肉汁豐盛的地道野生草莓，以及富果蜜風味的無花果和爽口的生白菌片（鮮菇類），造成複雜味道和微妙口感。



接着是主廚Heinz Beck的招牌菜Fagottelli La Pergola，自家製方塊雲吞，是羅馬經典美食Carbonara變奏版，薄透外皮包裹蛋黃、母羊奶芝士（Pecorino）及忌廉造成的餡料，吃時Fagotteeli在口中爆開，盡是濃郁及煙燻味的Carbonara醬汁，加上外皮吸滿意大利燻豬面頰粒和芝士白酒汁精華，味道濃郁，香氣四溢。



同行朋友挑選了配搭青檸白蝦的傳統黑椒芝士意粉（Cacio e Pepe），以黑胡椒粒、Pecorino和意粉煮成的Cacio e Pepe，近年獨領風騷，繼早年被羅馬當地網站譽為最潮麵食後，約兩年前被紐約雜誌《Time Out》評為年度最潮菜式。這裏黑椒芝士意粉口感富嚼勁，香滑滋味，濃郁味辛的醬汁掛滿麵條。主菜龍蝦尾經低溫慢煮，肉質更見軟嫩多汁，佐以甜酸菊苣、小酸豆及脆扁豆，味道醒胃爽脆。朋友還點叫了牛仔柳，口感細嫩帶煙燻味，蘸上軟綿滑溜的玉米糊（Polenta），再來一口爆谷，為傳統意國家常菜增添風味。



最後品嚐過朱古力梳乎厘，服務員送上精緻Petit Four，為難忘的一頓晚餐畫上完美句號。



La Pergola



地址：Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Via Alberto Cadlolo, 101, 00136 Roma



電話：39 06 35092152