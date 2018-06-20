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﻿超薄金屬手錶

2018-06-20 列印
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　　手錶能配襯不同風格的打扮，例如膠錶是年輕跳脫的代表，而鋼錶則適合配襯隆重的裝束，型人的首飾櫃內定有不同錶款作各類配搭。不知Swatch的首個超薄金屬手錶系列SKIN Irony又是否閣下那杯茶？手錶僅厚5.8毫米，錶身以磨砂和拋光不銹鋼精心鑄造，分別配襯典雅金屬、原色皮革及柔軟矽膠錶帶，全新時尚風格，凸顯個人品味。品牌由即日至6月26日（二）期間，在銅鑼灣崇光百貨3樓開設Skin Irony Pop Up Store，愛錶者不妨親身試戴。文︰Angel

查詢︰2510 5242
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