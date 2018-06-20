葡萄牙隊長C朗拿度一直秉承波贏到盡、彩攞到盡宗旨，今晚世界盃B組次輪於莫斯科盧日尼基球場鬥弱旅摩洛哥，勢必殺無赦。這名三十三歲射手今仗入一至三球即有多重意義，今仗三分、個人各大紀錄和決賽周金靴獎全不誤。（Viu99、now616、618台今晚8:00直播） C朗對上三屆世盃各入一球，今屆第一場即大發神威，在B組首輪連中三元，以一己之力率領葡萄牙3:3逼和同組最大對手西班牙。這名皇家馬德里前鋒今仗鬥世界排名僅四十一位的摩洛哥，預料可率隊贏到盡爭取出線，更全力數胡務求彩攞到盡。 事關，這名三十三歲球星目前已累積八十四個國際賽入球，今仗攻入一球即可超越匈牙利名宿普斯卡斯，...

2018-06-20