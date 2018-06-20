  • 2018年6月20日 星期三
  • 32º
  • 72%
熱門： 濕疹世盃狂熱大阪地震港鐵特朗普

日報新聞 > 副刊

﻿登場直擊 BMW i 雙星報喜　　寶馬上周五（6月15日）在港推出兩款BMW i系列全新車，包括i8 Roadster開篷充電混燃超跑，以及加強版i3S純電動小車，兩款新車隨後一連三天長假期在又一城公開首展，吸引大批車迷蜂擁參觀。文、圖：彭志揚

2018-06-20 列印
■i3S賣相跑格，懸掛經過強化，胎軨為20吋規格。
■（左起）司儀張曦雯、寶馬集團香港、澳門及台灣進口業務部副總裁孔楷文、寶馬香港董事總經理劉家輝及總經理侯家厚，一同主持祝酒。
■前後對開車門方便後排出入。
■i8 Roadster保留硬頂版的鷗翼車門設計。
Previous Next

        首度曝光的i8 Roadster，引用新改版i8 Coupe的中置1.5直三Turbo引擎、電馬達及34Ah鋰電池（標準充電時間約4.5小時），0至100km/h只4.6秒，純電續航力提升40%至54km。軟篷可於50km/h車速或以下開關，需時15秒。Roadster車價較Coupe硬頂版貴二十四萬元。

　　同場首展i3S，跟i3改良版一樣改用94Ah鋰電池，不過S版馬力及扭力分別提高14ps及2kgm，懸掛經過強化，車身跨距更闊，並用上20吋胎軨，據講攻彎表現更勁，車價則較普通版i3貴四萬六千元，如買家選擇「一換一」換購電動車計劃，則可減稅二十五萬元，車價可降至$422,500起。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd