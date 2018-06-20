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﻿夏日鞋履航海風

2018-06-20 列印
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　　當季鞋履經已上架，Geox就與意大利著名鞋履設計師Ernesto Esposito合作，推出以航海為設計靈感的鞋履，展現活力夏日格調。鞋履將不同航海元素的顏色拼湊一起，包括清新的藍白和鮮明的紅白色調，配搭皮革、布料、繩索和金屬等不同素材，時而斯文大方，時而活潑跳脫。女士們最怕穿上高跟鞋款式時會有不舒適感覺，此系列鞋底則採用記憶鞋墊，形成緩衝保護，同時有透氣功能。

文︰Angel

查詢︰2295 3988
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