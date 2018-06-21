﻿意大利首試 488 Pista高手上身

這邊廂法拉利代理今天（6月21日）在港推出全新488 Pista，那邊廂《駕駛艙》獲廠方邀請，本周初飛到意大利Maranello法拉利總部，分別在馬路及Fiorano賽道徹底試駕了新車。



文、圖：彭志揚（意大利Maranello）



廠方強調Pista不是限量版，而是一款引進如488GTE及488 Challenge賽車科技的加強版街車，務求讓買家可享受最接近賽車樂趣，又不失488GTB原有日用舒適。



488 Pista比488GTB多了50ps馬力至720ps，車重減輕90kg至1,385kg，3.9 V8雙Turbo引擎50%部件重新打造（如鈦金屬連桿柄、鎳合金排氣岐管、碳纖進氣岐管、輕飛輪等），車身擾流重新研究，整體Downforce增加20%。還有首次提供全碳纖維20吋軨附加項目（比普通軨輕40%）。



車子加速力之癲、操控之精準度、電子及機械反應之快、人車溝通的直接和協調性，一切觀能刺激感受，都比488GTB高上幾層樓，可說是法拉利現行街車之最強者，不是數字上超級，而是非凡的駕駛高潮感和滿足感！



無論路面有多顛簸、急彎有幾複雜，它都可帶你去到神級極限領域馳騁。賽道上，可體驗新加入的Ferrari Dynamic Enhancer（FDE）電子系統（只限CT Off模式使用），可讓甩尾動作更加循序漸進，令駕駛者有更充足時間享受整個反手軚加速出彎的過程，自己仿如高手上身，好過癮！



488 Pista定價較488GTB貴約一百萬元，但據知未來兩年全部生產配額已售罄，下次請早。