﻿南法亞維儂 有機市場

南法溫暖的陽光及偏乾氣候，孕育出大量上等食材，包括法國首屈一指的橄欖，以及大量蔬果及芝士等農產品，隆河（Rhone River）側亞維儂（Avignon）市內的百年美食市場Les Halles，便是南法優質有機食材的集中地，亦是各大名廚的入貨區。



文、圖：Rachel



鳴謝：法國商務投資署、Provence-Alpes-Côte d'Azur



農家產品 頂級橄欖



亞維儂位於南法普羅旺斯—阿爾卑斯—蔚藍海岸大區（Provence-Alpes-Côte d'Azur）的沃克呂茲省（Vaucluse），隆河左岸，至今仍屹立着中世紀教宗曾居住的教皇宮，遊客絡繹，既來尋歷史，亦為飽嘗南法的豐富美食。於市中心廣場上，便有個著名的Les Halles有蓋市場，其外牆都被綠色的植物包裹，如此設計原是始於2006年，由植物學家及裝置藝術師共同打造，內裏鋪設了自動灌溉系統，因此植物都長得蓬勃。如此設計，只為配合場內食材的新鮮，市場自1899年開張以內，向是當地農家出售鮮蔬、肉類及食物製品的地方，現時便精選了約四十家商戶，食材多取得AB（Agriculture Bioligique）級有機認證，質素有保障。



來到南法，不能不嚐橄欖，溫暖及偏乾氣候讓這裏出產了法國頂級的橄欖，如場內的Serge Olives便有售各種本地及法國橄欖，有成熟前採摘的清香型青橄欖，亦有味道醇厚的黑橄欖，另外還有調味橄欖醬，有興趣者都可試吃！



橄欖以外，芝士亦是亞維儂市民的日常美食，當地因缺乏大草原飼養牛隻，因此傳統上以羊芝士為主，選擇頗多樣化，如最受居民歡迎的Mas de Carles羊芝士，由即日製成到風乾約一年後才出售的俱備，口味由清新到濃郁，視個人口味而定，而風乾愈久價錢當然亦愈貴，每小塊售約24港元起，有興趣者同可試吃過才買。



註︰所有商品價格僅作參考，以商戶最新公佈為準。



Les Halles



地址： 18 Place Pie, 84000 Avignon



時間： 6:00-13:30 （周末至14:00，星期一休息）



查詢： www.avignon-leshalles.com