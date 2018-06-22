﻿復古廚師機

擁有近百年歷史的家電品牌KitchenAid，其推出的廚師機大受歡迎，最近加推新版本，比標準版小巧約20%，很適合香港家庭使用。 文：阿卓爸爸 圖：蔡建新



產品查詢：2926 2300



耐用去「電子味」



KitchenAid是惠而浦旗下品牌，最近在銅鑼灣利園三期開設新旗艦店，展示一系列又靚又實用家電。Artisan廚師機是KitchenAid的焦點產品，今次品牌引入Artisan Mini 3.3.L輕量版本，據廠方指，體積小巧近20%，重量亦減少了25%，對於香港狹窄廚房空間來說，相當有賣點。這部輕量版廚師機的機身90%是金屬製作，內裏是高規格馬達及齒輪，用家可於機身前方加入其他配件，例如整麵條機等。復古設計方面，個人評分為滿分。機身所有按鈕都是撥棒式，沒有半點「電子味」，設計極有質感，耐用度大增。採用低功耗、低噪音的250W輸出直接驅動摩打，配合十段變速，可處理最高680g乾中筋麵粉。新品共有四個顏色選擇，功能和賣相兼備。



售價：$4,180



Iconic懷舊雪櫃



KitchenAid另一出名之作，是復古設計的Iconic雪櫃，以1960年代懷舊雪櫃賣相現身，採一體式設計，內裏設計配合最新科技。Iconic是單門格式，全圓角Art Deco風格，但KitchenAid加入先進隔熱物料，令門身厚度較薄，可以擺放更多食物和飲品。



售價：$12,990



內置電子磅



Bosch的新OptiMUM廚師機，內置電子磅，可秤量食材，只要將材料直接放入攪拌碗，廚師機即可秤量至5,000克重的食材，其重量會顯示在電子熒幕上，另可預設總重量，系統會發出提示。新機又有SensorControl Plus，能感應發打忌廉、蛋白和搓揉麵糰的綿密度，全自動操作。



售價：$7,988 查詢：2623 7100