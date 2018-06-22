﻿鮮美和牛燒

香港人吃得刁鑽，品嚐牛肉，除講究肉質，更會精挑不同部位。日本燒肉名店Yakiniku Jumbo早在三十年前，已大力推動日本燒肉變革，鑽研當年牛肉較少吃到的部位。品牌首家海外店已落戶中環，帶來日本多個縣市的鮮美牛肉。



文：Karen 圖：蔡建新



薄切極考刀功



坊間吃到的燒牛肉，從外國空運到港過程經過急凍及解凍，會大大破壞牛肉的新鮮度與質感。東京殿堂級燒肉店Yakiniku Jumbo來港開設首家海外分店，堅持不把牛肉急凍，只作不低於攝氏兩度的冰鮮，故能保存牛肉鮮美，鎖住更多肉汁。



這些不經急凍的牛肉，質地更為軟嫩，但要一片一片完整薄切，甚考刀工。駐香港店的日本主廚小屋孝行，即使有二十多年烹煮懷石料理經驗，仍須往東京總店特訓九個月，期間日復日的練習，終於練就以人手切出薄至0.8毫米的牛肉片。來到Yakiniku Jumbo必點野原燒，薄切的西冷牛肉片由師傅在客人面前親自烤燒，略燒十秒後，蘸上即打的日本雞蛋汁，烤香肉塊沾滿濃稠的蛋汁，可誘發肉的鮮香味，口感更幼滑軟腍。



精選稀有部位



店內所有牛肉都以秘製醬汁醃製，此秘醬從東京直送。Yakiniku Jumbo高踞日本食評網《Tabelog》燒肉店排名東京第二位，架勢之處在於榜內首五位燒肉店的醬汁全由它供應，想一嚐其精妙味道，現在毋須遠赴東京。



除了牛舌與橫膈膜源自澳洲和牛，其餘全採日本A5黑毛和牛，並按時令購入不同縣市的上乘牛肉，例如餐廳現在正供應櫪木縣的稀有部位，以及鹿兒島的西冷牛肉。至於和牛壽司，主廚會選用店內最鮮美的部位製作，在客人面前即席炙燒呈上，牛肉略燒後肉香四溢，惹人垂涎。



Yakiniku Jumbo



地址：中環德輔道中



68號萬宜大廈



商場3樓302室



查詢：2151 3887