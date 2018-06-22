  • 2018年6月22日 星期五
  • 29º
  • 85%
熱門： 濕疹世盃狂熱大阪地震港鐵特朗普

日報新聞 > 副刊

﻿清新香印提子Tea

2018-06-22 列印
Previous Next

  港島海逸君綽酒店Le 188°餐廳及酒廊推出期間限定「日本岡山香印提子下午茶套餐」（$398/2位，另需加一服務費），以岡山香印提子設計出一系列清新甜品，配上多款TWG茶葉享用。下午茶套餐包括多款精美甜點，例如香印提子朱古力脆脆，原粒提子加上朱古力脆脆後，豐富了口感。杏仁雲呢嗱果撻用上份量十足的香印提子，加上杏仁果撻增添層次。軟滑的芝士蛋糕及乳酪，加入了香印提子啫喱，清新香甜。此下午茶套餐於6月及7月份，逢星期六、日及公眾假期下午三時至六時供應。適逢6月是酒店九周年，餐廳特意推出六五折優惠，網上預購只需$298.5/2位（連加一服務費）。

　　同酒店大堂酒吧由即日至7月31日亦會每日供應「日本岡山香印提子下午茶套餐」（$328/2位），此菜單跟Le 188°餐廳及酒廊稍有不同，但一樣於6月份推出六五折優惠，網上預購只需$246/2位（連加一服務費）。

查詢：

Le 188°餐廳及酒廊/ 2121 2693

大堂酒吧/2121 2683
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd