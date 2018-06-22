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﻿芒亨遇上太空戰士

2018-06-22 列印
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　　為延續「芒亨」屠龍熱潮，《Monster Hunter：World》今個夏天又有新動作，這次並非單純加入新魔物咁簡單，而是跟另一經典Online Game《Final Fantasy XIV》齊齊玩Crossover，原本出自兩款作品的特定魔物，將會互相亂入到對方的冒險世界當中，等待玩家們相約組隊討伐！其中《Monster Hunter：World》會於第四次免費更新追加「凶惡巨獸」，《Final Fantasy XIV》則會有火龍和艾路登場，配搭新鮮得來又非常Match！不過要留意，由於亂入魔物非常兇悍，絕非一般新手級別，所以聯乘任務將設等級限制，而且據知條件不低，想挑戰的話就要做足準備努力「升呢」。文：Joe
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