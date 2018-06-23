﻿4G Vs. 2G迷你Phone 架細登場

估不到在大芒全熒幕手機橫行的年代，竟有新進廠商欲憑迷你Phone格殺出重圍，Uinhertz及Tiny分別帶來話題十足的Jelly Pro及T1，前者為功能全面的4G手機，後者則是的骰得像玩具的2G手機，當你把真機拿上手，相信都會驚訝「細Phone日下」。文、圖：B1807



三卡槽可換電 Jelly Pro



網上眾籌平台確實成為了創意Gadgets的搖籃，迷你版4G手機Uinhertz Jelly Pro正是從Kickstarter集資而來，機身面積比一張八達通還小，重量更輕至73.5g，但絕非玩具，既可以4G上網，功能亦與傳統Android手機無異，常用的社交媒體、IM通訊、運動追蹤應用程式都可以直接安裝，唯一差別就是畫面只有2.45吋芒（解像度432×240），睇相播片得張就一下，而打字時面對那個小得不能再小的虛擬鍵盤，更是視力與手指小肌肉的大考驗。



當然，Jelly Pro不是設計給日常使用，廠商開發原意針對戶外運動，無論隨身袋着或扣在臂帶上，都不用擔心妨礙運動練習，尤其跑步時，不會出現大芒手機同步擺動的不自在。運動以外，外遊公幹同樣合適，哪怕體積有限，仍設有三卡槽，同時插入兩張SIM卡，再加micro SD卡擴充，更重要是可以更換電池，多帶一枚電池，從此「尿袋」就不用跟身。既非主打打機或影拍，故效能別抱太大期望，Jelly Pro僅採用入門的四核心，內置2GB RAM及16GB ROM，還有裝有8MP主鏡頭及2MP自拍鏡頭。



恍如玩具 Tiny T1



以為Jelly Pro已經夠細，殊不知眾籌平台又催生了Zanco Tiny T1，首次拿上手，難免誤以為是扭蛋玩具，手機真的只有「斗零」大，體積大概是USB手指一半，13g重量甚至比藍牙耳筒還要輕，卻有着微型的0.49吋LED屏及數字鍵盤，要看清米雕般的字體及按鍵，同樣考人眼力，一旦打通電話，肯定會被話音質素及響亮鈴聲大嚇一跳，雖然只支援2G網絡，純粹用來傾電話，但售價才三百多元，實難再挑剔。



Jelly Pro



熒幕尺寸：2.45吋



操作平台：Android 7.0



內置記憶：2GB RAM、



16GB ROM



外置記憶：micro SD



電池容量：950mAh



重量：73.5g



售價：$998/a