﻿夏日先Phone Samsung入門攝力升級

中階、入門手機向來是廠商迎接暑假檔期的主力大軍，Samsung率先派出三部來自Galaxy A系及J系的新作應市，齊齊在影拍方面加Fun，當中A8 Star的雙鏡頭支援Live Focus即時景深，更會因應日與夜自動切換鏡頭，至於A6+及J6則配備前置LED燈為自拍補光，令Selfie更易拍出明亮動人一面。



文、圖：B1807查詢：Samsung/3698 4698



雙鏡日夜分工 A8 Star



先說裝有最大6.3吋18.5：9比例全熒幕的A8 Star，畫面之大媲美旗艦Note 8，配合多工模式大可同時開啟兩個程式，充份發揮大芒優勢。效能方面，此機採用S660八核心，內置4GB RAM及64GB ROM，系統操作流暢之餘，由於同時支援Dual Messenger及安全資料夾功能，用戶可在手機安裝多達三個《facebook》等IM社交程式，以個人及工作帳戶登入以外，還可以有第三個分身。A8 Star也支援廠商力推的Samsung Pay及Smart Octopus，手機直接嘟一嘟，即可以信用卡簽帳或八達通付款，衣食住行一機通行。



A8 Star配備24MP及16MP雙鏡頭，兩者皆具F1.7大光圈，除了影前及拍後都可調校景深的Live Focus，還加入了Intelligent Switching功能，手機會因應光源環境自動轉換鏡頭，從而獲得最佳成像。另為吸引女士，此機的24MP前置鏡頭加入了全新美肌效果，還有模擬影樓打燈的人像模式及生動有趣的AR貼紙，影拍玩意趣味十足。



前置LED燈補光 A6+、J6



至於定價更親民的A6+及J6，前者用上6吋FHD+全熒幕，同樣裝有16MP+5MP雙鏡頭及玩到Live Focus，而使用24MP前置自拍時，更可開啟新增的LED燈補光，就算身處昏暗環境，一樣可以拍出明亮Selfie。功能方面，A6+有齊實用的Dual Messenger及智能助手Bixby，當中Bixby Vision可作即時翻譯，外遊派上用場。而熒幕亦達5.6吋的J6，8MP前置鏡頭亦設有LED補光燈，還一如A6+找到三插卡槽，可以同時插入兩張SIM卡及micro SD卡，毋須在雙卡與擴充之間再作取捨。



Galaxy A8 Star



操作平台：Android 8.0



內置記憶：4GB RAM、64GB ROM



外置記憶：micro SD



電池容量：3,700mAh



體積/重量：162.4×77×7.6mm/191g



售價：$3,998（6月29日推出）