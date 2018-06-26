﻿新加坡直擊 闖Dyson亞洲總部 吸塵王摩法揭秘

憑每分鐘125,000轉極速轉速而熱賣的Dyson Cyclone V10無線吸塵機，成功關鍵在於其精心研發的新摩打。記者早前獲邀前往新加坡，有機會窺探品牌不作對外開放的數碼摩打製作工場及亞洲首個科技中心，除了機械人員工外，其型格Pantry亦叫人難忘！



須穿上黃衫進場



記者傳媒參觀團來到新加坡，雨下了一整天，替炎熱的天氣帶來暢快感，心情有如即將進入生產Dyson數碼摩打工場的Singapore Advanced Manufacturing Centre （SAM）前般興奮，這個工場就是研發和生產「新皇牌」V10吸塵機內數碼摩打的地方。工場位於新加坡某工廈，具上世紀八、九十年代建築風格，環境異常整潔。記者先進入Dyson辦公室會客室位置，數間會客室以殿堂級設計師山本耀司的「Miyaki」命名，Reception部份陳列了不同年代的產品。接着移師往Production Office，進入工場前，要先在Pantry穿上附兩個大口袋和背袋的黃色直紋長袍，而大部份員工則穿上同類白色長袍入內。Dyson數碼摩打工程經理Yvonne Tan分享，工程師包括創辦人James Dyson都要穿上白色長袍，黃色是客人穿的，如《說文解字》所言：「賓，所敬也。」。



全自動化製作



工場樓底甚高，燈光通明，全部自動化生產，每條生產線至少有三百個機械人「員工」精準地製作每個部件，現場所見，真人員工很少！工場大部分不公開，Yvonne特地帶領記者參觀V10吸塵機數碼摩打生產區，仔細觀察了其四個工序，包括軸芯轉速測試及調整平衡的機器、繞銅線等。



據知一般傳統有刷摩打重約800克，轉速最多只達每分鐘41,000轉，然而V10的全新研發摩打減重後，轉速可高達每秒2,000轉，換言之，即每分鐘達125,000轉，功率比前作V2足足提升三倍，其中一個原因在於將原本的鋼材軸芯改良為白色的陶瓷物料，經攝氏1,600度煉造下，輕巧且堅固。軸芯上下為塑料部件，在機器下測試轉速，過程會削減材料輕重，直至像陀螺一樣平衡地維持高速轉動，因此摩打在高功率和輕量化的幫助下，吸塵機毋須再依賴電線，正是Dyson可以進入無線革命年代的秘密。



Dyson Cyclone V10吸塵機



零售價：$4,980起 查詢：2926 2300



網站：shop.dyson.hk（網上商店推出兩周年慶，



優惠期至6月30日（六））



（所有售價只供參考，以商戶最新公佈為準。）



文：Nancy（新加坡） 部份圖片：陳鐵剛（新加坡）



