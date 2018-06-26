﻿新加坡直擊 闖Dyson亞洲總部 吸塵王摩法揭秘

須穿上黃衫進場
記者傳媒參觀團來到新加坡，雨下了一整天，替炎熱的天氣帶來暢快感，心情有如即將進入生產Dyson數碼摩打工場的Singapore Advanced Manufacturing Centre （SAM）前般興奮，這個工場就是研發和生產「新皇牌」V10吸塵機內數碼摩打的地方。工場位於新加坡某工廈，具上世紀八、九十年代建築風格，環境異常整潔。記者先進入Dyson辦公室會客室位置，數間會客室以殿堂級設計師山本耀司的「Miyaki」命名，Reception部份陳列了不同年代的產品。接着移師往Production Office，進入工場前，要先在Pantry穿上附兩個大口袋和背袋的黃色直紋長袍，而大部份員工則穿上同類白色長袍入內。Dyson數碼摩打工程經理Yvonne Tan分享，工程師包括創辦人James Dyson都要穿上白色長袍，黃色是客人穿的，如《說文解字》所言：「賓，所敬也。」。
全自動化製作
工場樓底甚高，燈光通明，全部自動化生產，每條生產線至少有三百個機械人「員工」精準地製作每個部件，現場所見，真人員工很少！工場大部分不公開，Yvonne特地帶領記者參觀V10吸塵機數碼摩打生產區，仔細觀察了其四個工序，包括軸芯轉速測試及調整平衡的機器、繞銅線等。
據知一般傳統有刷摩打重約800克，轉速最多只達每分鐘41,000轉，然而V10的全新研發摩打減重後，轉速可高達每秒2,000轉，換言之，即每分鐘達125,000轉，功率比前作V2足足提升三倍，其中一個原因在於將原本的鋼材軸芯改良為白色的陶瓷物料，經攝氏1,600度煉造下，輕巧且堅固。軸芯上下為塑料部件，在機器下測試轉速，過程會削減材料輕重，直至像陀螺一樣平衡地維持高速轉動，因此摩打在高功率和輕量化的幫助下，吸塵機毋須再依賴電線，正是Dyson可以進入無線革命年代的秘密。
Dyson Cyclone V10吸塵機
零售價：$4,980起 查詢：2926 2300
網站：shop.dyson.hk（網上商店推出兩周年慶，
優惠期至6月30日（六））
（所有售價只供參考，以商戶最新公佈為準。）
文：Nancy（新加坡） 部份圖片：陳鐵剛（新加坡）