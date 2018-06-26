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﻿夢寐以求Pantry

2018-06-26 列印
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　　SAM內的Pantry（右圖），採用鮮粉紅色配白色，搭配Dyson的吊燈，設計型格，並有咖啡機、泡茶機器等設備，記者在此聽講解及作準備之外，也可享用綠茶和咖啡稍作歇息，可說是許多香港打工仔夢寐以求的Pantry。順帶一提，位於另一個位置的科技中心（左圖），其Pantry更放置標誌性的Mini Cooper，車頂結合英國及新加坡國旗圖案，破格的想法十分符合品牌強調的破壞性創意Discruptive Innovation。
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