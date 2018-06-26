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﻿家常意饌 傳承百年風味

2018-06-26 列印
■傳統Caprese水牛奶芝士、車厘茄、生菜沙律18歐羅（約165港元）
■Bice是意大利家喻戶曉的老店。
■Bice迷你洋葱水牛芝士Pizza16歐羅（約145港元）
■Vongole蛤蜊意粉 22歐羅（約200港元）
■招牌甜點Tiramisu 12歐羅（約110港元）
■鮮茄大蝦大管麵配醃鯔魚子 25歐羅（約230港元）
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　　歐遊期間前往時尚之都米蘭，重溫歷史悠久的文化建築和藝術畫作外，還不忘品嚐地道美食。米蘭人重視傳統，城中不乏歷史悠久的家庭式餐廳，其中Bice更是當地人常到的老店。

古早味地道大管麵

　　位於米蘭天主教大教堂附近Via Monte Napoleone名店街支路的Bice，是當地家喻戶曉的老店。這傳統風味小館於1926年由農家姑娘Beatrice Mungai創辦，並以其暱稱Bice命名，供應樸實而窩心的地道家常菜。是夜晚餐頭盤為傳統Caprese Salad，新鮮水牛芝士（Mozzarella）混合車厘茄和生菜炮製沙律，並按傳統加入橄欖油和食鹽，為象徵意大利國旗紅、綠、白的三色沙律提味。至於招牌Bice迷你Pizza，以口感黏稠及帶奶香的水牛芝士和洋葱作餡料，超薄餅底更是香脆非常，風味樸實可喜。

　　接下來的鮮茄大蝦大管麵，大管麵（Paccheri）配以傳統鮮茄大蝦、蝦高湯及少許餐酒入饌，最後撒下地道醃鯔魚子（Bottarga）提味；富鹹鮮的鯔魚子經鹽醃製風乾，味道恰如熟悉的台式烏魚子，為麵條增添海洋風味。當地人注重麵條質感，因而採用產自南部小鎮Gragnano的杜蘭小麥粉和低鈣泉水製作麵糰，並按傳統以青銅模具擠壓成大管麵，古早風味的大管麵挺身且帶紋路，易於附吸醬料精華，不但口感煙韌，且味道濃郁。至於意大利著名的Vongole蛤蜊意粉，採用Bianco（意大利語指白色或白葡萄酒）方式烹調，以香蒜、橄欖油、番荽、小蛤蜊及白酒入饌，麵條盡吸小蛤蜊的肉汁精華，原汁原味品嚐。

　　最後招牌甜點為Tiramisu，豐盛綿滑的Mascapone芝士和沾上咖啡的手指餅層層相隔，味淡芳香，入口輕盈滑溜，極富傳統風味。另一款招牌甜品焦糖布丁蛋香四溢，質感細滑，為意式大餐作結。

Bice

地址：Via Borgospesso, 12, 20121 Milano, Italy　電話：39 02 76002572

文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）
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