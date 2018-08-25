  • 2018年8月25日 星期六
  • 30º
  • 78%
熱門： 登革熱O camp許金山亞運高鐵

日報新聞 > 副刊

﻿Back to School 減價行動

2018-08-25 列印
Good Idea Deluxe 消防車兒童牀 原價$8,999 優惠價$4,999
Good Idea Deluxe 鉛筆衣架 原價$999 優惠價$599
Ergoboss彩色書包 凡購買指定型號書包即享九折
Puma 黑色書包 原價$259 優惠價$159
Chickeeduck童裝裙及童裝衫 半價優惠
Ergoboss Beckmann 卡通水樽 凡於店內購物滿$1,500，即送Beckmann指定款式水樽。
Pricerite Kiddy Place 收納箱 原價$399 優惠價$359
Kinder Rainbow 童裝皮鞋 買兩件指定童裝鞋即享$30優惠
Previous Next

        又到小朋友開學大日子，不少家長都為子女開學入貨而煩惱，Zoey特別為大家搜羅特價開學用品精選，如水樽、書包、鞋履，甚至書枱燈，都有筍價優惠，各位家長們勿錯過。

文︰Angel　圖︰黃頌偉

        齊集多個兒童品牌的MegaBox，聯同場內商戶推出開學用品優惠，參與商戶包括Chickeeduck、Ergoboss、Kinder Rainbow等等，由兒童衣履、書包、水樽，到兒童牀、枱燈都有優惠，當中以Good Idea Deluxe消防車兒童牀的減價幅度最吸引，九千元的兒童牀減至五千元。開學巡禮優惠由即日起至9月9日，各位家長不妨帶同囝囝囡囡一同入貨。

MegaBox

地址︰九龍灣宏照道38號企業廣場5期

查詢︰www.megabox.com.hk
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd