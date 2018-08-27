﻿6吋全熒幕 Xperia XA2 Plus減磅修身

定位中階的Sony Xperia XA系列手機，向來以影拍功能自居，然而面對國產同級不斷提升硬件規格，新作Xperia XA2 Plus也來個升級，除了6吋大芒換上全熒幕設計，機身成功減磅修身，內置記憶亦增至6GB RAM，跟同廠旗艦看齊，配合S630八核心，由社交應用到打機玩樂更加順暢爽快。



文、圖：B1807



查詢：Sony Mobile/8203 8863



6GB RAM提升效能



年初時候Sony Mobile連推Xperia XA2及XA2 Ultra，兩款中階新作堅持不向全熒幕低頭，殊不知半年後接班的XA2 Plus，還是抵不住洪流，6吋FHD+大芒終於用上18：9比例，解像度為2,160×1,080，屏佔比稍稍增加至78.99%。別以為換上全熒幕，機身定會被拉長，事實跟同是6吋的XA2 Ultra相比，新作機身縮短了6mm，更誇張是重量由221g減至204g，足足輕了17g，顯然是廠商刻意瘦身。說到硬件規格，XA2 Plus一如前作，繼續採用Snapdragon 630八核心，但內置記憶翻了一翻，容量增加至6GB RAM及64GB ROM，系統操作固然流暢，打機載入遊戲也更爽快。值得一提的是，XA2 Plus保留三卡槽特色，既有雙卡雙待，亦可插入micro SD擴充，毋須為取捨煩惱。



24MP前置美顏自拍



既然主打影拍，XA2 Plus除了配備的1/2.3吋2,300萬像素主鏡頭，支援ISO 12,800超高感光及4K攝錄，前置8MP鏡頭繼續擁有120度超廣角，配合新增的美顏自拍模式，Selfie時更可獨立調校景深及不同的美顏效果。靚聲享樂同樣是新作賣點，支援DSD格式的Hi-Res音檔之餘，更內置DSEE HX音效提升音質，加上對應LDAC及aptX HD高音質編碼，無線享樂一樣有靚聲體驗。



值得一提的是，廠商早前為首部雙鏡旗艦XZ2 Premium帶來了軟件更新，升級後終於全面釋放雙鏡威力，不但追加可以自行調校景深的散景模式，還有可以獨立使用黑白鏡頭的Monochrome模式，不但拍得對比更強烈的黑白照，就連拍片也可以全程以黑白進行記錄。