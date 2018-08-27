﻿無添加 五色漢堡

常說廚師心情會影響食物質素，若廚師落足心機炮製，食客自然能感受當中的暖意。這天在上環踩上無數級樓梯，為的就是一對90後夫婦充滿心思創作的無添加五色漢堡。文：李泳烔 圖：緒樂琪



老闆Leslie和太太Sally是一對新婚不久的年輕夫婦，剛在上環開店一個多月，自家製的招牌迷你五色漢堡吸引了不少食客幫襯。「麵糰都是早一日預備，讓它低溫發酵，第二天再發酵一次，這樣焗製麵包便會軟腍好吃。」一直在廚房忙碌的Leslie說。新店是夫妻檔，Leslie管廚房，Sally負責樓面和甜品製作。五色漢堡的麵包口味和餡料會定期轉變，現在有芋頭、咖啡、咖喱、原味和竹炭味，「曾試過做紅菜頭和抹茶味麵包，但客人反映味道和餡料不夾。」Sally笑說。他們堅持味道和賣相缺一不可，不會只製作金玉其外的食物。



拿起當中芋頭麵包看，夾住極為厚身的照燒三文魚和鵪鶉太陽蛋，微焗過的麵包外脆內軟，跟三文魚甚為相襯，相當吸引。「我們用芋頭水來做麵包，因此才能有這種顏色。」Sally解釋。其他餡料還有泡菜豬腩肉、夏威夷菠蘿辣雞、黃金蝦堡等，食客亦可自選麵包和餡料，包括兩款漢堡配薯條。儘管小店看來已上軌道，但其實過程亦時有爭執。「曾試過入錯貨，便諷刺說誰人入貨很有經驗？」Sally提起往事哈哈一笑。最後他們都會各退一步，嘗試對方提出的方法，一起慢慢學習。或許這兒食物沒大餐廳或連鎖店的高級名貴，但是餐點卻多了一份心機及暖意。



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