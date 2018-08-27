﻿即開生蠔海鮮自助晚餐 65折及暑期小童免費

總覺得自助餐時間過得特別快？由即日至9月16日，灣仔諾富特世紀酒店的Le Café咖啡廳推出長達3小時的「即開生蠔海鮮自助晚餐」，專人即開三款來自法國及愛爾蘭的生蠔，客人可以品嚐來自不同海域的口感與味道。另提供鮮味十足的加拿大松葉蟹腳、凍蝦、冰鎮翡翠螺、多款新鮮日本空運刺身及原隻鐵板燒扇貝等海鮮，酒店大廚又特別引入傳統四川風味元素，包括開胃惹味的「酸菜魚」及「酸辣土豆片」、秘製「毛血旺」、香脆可口的「香辣蝦」及多款川味涼菜，更可任飲自家製五花茶及啤酒。現成為酒店facebook專頁（Novotel Century Hong Kong）粉絲，每位客人可獲65折優惠，成人低至淨價$366。適逢暑假，2位成人惠顧自助晚餐更可免費攜帶1位小童，8月及9月生日壽星於生日當月預訂自助晚餐5位或以上，更可同時獲贈生日蛋糕一個。



原價：（星期一至四）成人$488/



小童$308



（星期五至日）成人$518/



小童$328



Le Café



地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓Le Café咖啡廳



查詢：2598 9869