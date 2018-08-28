﻿山陰松島 海岸美景

日本西本州北部、濱臨日本海的山陰地區，向以自然景色優美及濃濃地道風情見稱，來到區內鳥取縣（Tottori）浦富海岸，更可在十五公里長的海岸線賞到眾多奇岩島嶼、海蝕洞窟及白砂青松等勝景，實在令人嚮往。文、圖：林逸



鳴謝：鳥取縣觀光交流局、



香港航空



奇岩島嶼目不暇給



鳥取縣東部鳥取市附近，可說是自然愛好者尋幽探勝的樂土，因為在此除可找到舉世知名的鳥取砂丘，還有風光如畫的浦富海岸。



位於鳥取縣岩美郡岩美町、山陰海岸國立公園境內的浦富海岸，擁有長約十五公里的海岸線，由於周遭滿布奇岩島嶼、海蝕洞窟及白砂青松等美景，跟日本三景之一的松島有點相像，不但得到「山陰松島」的稱號，更位列日本百景、日本白砂青松百選及日本海濱百選，並成為世界地質公園的一員，因而吸引絡繹不絕的遊人前來欣賞自然美景。



浦富海岸一帶的地貌，據說便有逾二千五百萬年歷史，經年的地殼變動、海浪及風力的侵蝕，在當地形成超過六百個島嶼、十六個洞門及六個洞窟等壯麗景觀，當中包括在海蝕崖洞小島頂部長有一株松樹的千貫松島、可供小船駛進洞窟探秘的岩燕洞門、海水透明度極高及有許多幼白沙灘的鴨磯海岸、有五座並排漂亮小島的菜種五島，以及遠看呈黑色的黑島，悉數都是浦富海岸的特色景點。







自駕迷你電動車



置身浦富海岸，除可徒步或乘船賞景外，原來還有另一項好玩玩意，就是在浦富海岸觀光船碼頭旁邊，可找到名為GEOCOMS的迷你電動車大本營，只要你持有並帶備國際駕駛執照，即可租來這些合共有十輛、每輛可坐一人的迷你電動車，沿着浦富海岸所在的山陰海岸地質公園作自駕遊，寫意地在沿途的觀景台停下欣賞漂亮的海岸景色。



三小時的建議觀光行程，租車費3,000日圓（約214港元），費用還包括有廣東話、英語或韓語選擇的話音導賞裝置呢！此外還有首小時2,000日圓（約142港元），每加一小時1,000日圓（約71港元）的選擇，惟後者卻不連話音導賞。



浦富海岸遊覽船



地址：鳥取縣岩美郡岩美町大谷2182 電話：81 857 73 1212



費用：遊覽船約46港元至92港元 網頁：www.yourun1000.com



小型船約107港元至150港元