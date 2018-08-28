﻿Tokyo5 懷石料理全體驗(下)

上期分享了暑期東京之行，懷石料理烹飪課導師教授前菜的烹調技巧，以及高湯熬煮的基本功，現繼續分享餘下燒物、煮物製作方法，有興趣者，不妨自煮懷石料理大餐。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



家傳福袋煮 煎雪室和牛



在懷石料理烹飪課堂上，除講述「茶懷石」和「會席料理」的背景和兩者的區別，還學會上期已分享的鰹魚清湯、玉子燒烹調竅門，接下來是熱食主菜福袋煮、香煎和牛扒。幸福滿溢的福袋煮，充滿關東煮的樸實風味，炸豆腐皮福袋的餡料吸滿鰹魚昆布高湯的精華，伴以昆布芝麻米飯享用，暖意無限。當日料理課導師Hiromi-San教授的福袋煮，沿用家傳食譜，將雞肉碎、香菇粒、羊棲菜（Hijiki Seaweed）、枝豆等混合作餡料，材料樸實，且食味互相配合，貫徹懷石料理煮物顏色素雅，且味道清淡的風味。



燒物香煎和牛扒看似普通，然而少見的雪室（Yukimuro Snow-Aged）熟成A4純種和牛才是亮點。雪室和牛沿用新潟傳統方法，以天然雪室熟成，不但肉嫩濕潤，且油花平均，烹調時只需簡單灑上海鹽和胡椒調味，便可凸顯雪室和牛肉味濃郁的特色。



香煎雪室熟成和牛扒（1人前）



材料： 雪室熟成和牛扒（室溫）/75克



鹽、胡椒/少許



鴻喜菇（Hon Shimeji）/30克



醬油、味醂/各1茶匙



步驟：



1.以大火燒熱鍋，放入用鹽、胡椒調味的和牛扒（和牛油脂豐富，故毋須下食油），煎2至4分鐘上碟。



2.原鍋煎鴻喜菇，打圈注入醬油和味醂略煮，增添東瀛照燒汁風味，伴和牛扒享用。



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