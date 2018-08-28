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﻿福袋煮（1人前）

2018-08-28 列印
步驟：1.雞肉碎拌入薯粉、醬油調味，再混合香菇粒、羊棲菜乾、枝豆及薑蓉。
2.將油炸油腐皮一邊開口，釀入餡料。
3.用乾瓢當繩子，將油炸油腐皮綁緊，造成福袋。
4.鍋內將湯底材料混合，放入油炸油腐皮福袋，以中火煮15分鐘至乾瓢軟身，靜待10分鐘享用。
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材料： 油炸油腐皮（剪半後灼水3分鐘，瀝乾壓平）/ 1塊、乾瓢（Kanpyo）/1條

餡料： 雞肉碎/20克、香菇粒/5克、羊棲菜乾（浸發5分鐘後瀝乾）/少許、枝豆/2條、薑蓉/5克、薯粉/ 茶匙、醬油/ 茶匙

湯底：鰹魚昆布高湯/125毫升、醬油/        湯匙

糖、味醂、清酒/各1茶匙
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