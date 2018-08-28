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﻿仲夏海鮮Buffet 預訂7折優惠

2018-08-28 列印
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  為迎接仲夏，香港九龍諾富特酒店The SQUARE（品坊）餐廳由即日至9月30日，推出以海鮮為主題的「仲夏嚐鮮•生蠔自助晚餐」（成人$450起、小童$225起，另收加一服務費）。食客可品嚐多款期間限定特色海鮮美饌，例如鑊氣十足的豉汁炒蘇格蘭蟶子、肉質彈牙的薑葱炒波士頓龍蝦爪、風味正宗的白豆香腸炒荷蘭青口，還有法國、愛爾蘭、澳洲哥芬灣及美國新鮮即開生蠔等，每晚輪流供應兩款；冰鎮海鮮拼盤則有鱈場蟹腳、海蝦、紐西蘭青口、龍蝦仔、白蜆等，每晚供應五款，另備刺身、葡式燒乳豬、燒澳洲牛柳等美食。以上自助晚餐經酒店官網預訂，可享7折優惠。

地址： 佐敦彌敦道348號

                 香港九龍諾富特酒店1樓

查詢： 3965 8788 / 3965 8782
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