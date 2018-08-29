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﻿秋冬配飾 時尚登場

2018-08-29 列印
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　　配飾早已成為女生日常打扮的點綴，難怪首飾品牌每季都有新設計登場。好像Thomas Sabo今季就推出多個新系列，如Iconic Chains系列從鏈飾中取靈感，仿效德國百年悠久歴史的傳統機械工藝技術精製而成，型格十足。另有Kingdom of Dreams系列，以維多利亞時期風格為創意藍本，部份點綴星星和月亮等元素。喜愛色彩飾物的妳，當然還有繽紛的鳥獸圖案設計，圖案精緻，極度吸睛。文︰Angel

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