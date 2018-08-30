﻿象山健行 飽覽台北

山系旅行近年大熱，不少人在外遊時也特意要一嚐登山滋味，這趟我便趁下榻台北君悅酒店，來到附近的象山體驗箇中樂趣，有益身心之餘，更能賞到以101大樓為焦點的台北鬧市好風光！文、圖：林逸



鳴謝：台北君悅酒店



登山眺望漂亮市容



住過台北君悅酒店好幾趟，可是過去不是忙着往酒店旁邊的101大樓、新光三越及信義商圈鑽，便是聚焦一眾夜市大吃大喝，想不到就在酒店信步可達的地方，竟有一個身、心、靈充電的好去處，那便是象山。



因外觀跟象頭相似而得名的象山，跟鄰近的獅山、虎山及豹山合稱為四獸山，是台北盆地南港山系的一員。象山不高，海拔只有一百八十三米，不過其最大特色就是鄰近市區兼有豐富遊趣，加上在一、兩小時內便可遊遍，難怪能夠成為台北人的偷閒綠洲。



這趟我從台北君悅酒店徒步片刻便抵達環球世貿大樓旁邊的象山親山步道入口，拾級而上，台北鬧市的好風光便以不同層次慢慢展現眼前。原來主要為砂岩地質的象山，除有許多陡峭岩壁及巨石，更有豐富的植物、昆蟲及鳥類生態可賞，雖說一路往上行的石階路段是對體力的一大考驗，可是在沿途的生態解說展板及智慧金句石刻的伴隨下，也是趣味盎然。更重要是象山健行之旅的焦點便是可在山上賞到包括101大樓等的台北市容，另為讓遊人好好賞景，沿途更設有攝手平台、攝影平台、煙火平台及超然亭等眺望及攝影好地方，此外，不少人更愛在名為「六巨石」的山上奇石景區取景，盡情體驗大地在腳下的快感。



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前往台灣須申辦入台證，透過網上可免費辦理及列印出入境許可書，也可在抵台後申辦落地簽證。



網頁：www.immigration.gov.tw



台北君悅酒店雙人房約1,500港元起。



地址：台北市信義區松壽路2號



網頁：taipei.grand.hyatt.com



www.travel.taipei（台北旅遊網）



taiwan.net.tw（台灣觀光局網頁）