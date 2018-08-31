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﻿【測試評語】易潔塗層夠耐用

2018-08-31 列印
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　　Ingenio靈巧疊疊鑊採用了鈦至尊易潔塗層，超厚鈦硬質基材及鈦顆粒能提高保護塗層的耐用度，不含全氟辛酸銨（PFOA），更比Powerglide塗層耐用三倍。清洗方面，疊疊鑊黏油性不高，用水一沖即可以。
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