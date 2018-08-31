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﻿【其他選擇】可入焗爐易潔鑊

2018-08-31 列印
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　　Meyer的COOK'N LOOK INDUCTION有厚鋁板鑊身，高導熱之餘，更可放入洗碗碟機，清潔比傳統產品更方便。另一焦點功能是能放進焗爐使用，其耐烤焗高溫達180°C，其易潔塗層不含全氟辛酸銨（PFOA）。

售價：$299（26cm）查詢：2763 9313
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