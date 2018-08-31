﻿台式牛肉麵 升級改良

台灣牛肉麵是在香港紅透半邊天的美食，在這個台灣牛肉麵市場要分一杯羹，談何容易？「我改良再改良，又跟着台灣籍大嫂的介紹，吃勻台式食店的高質素出品，相信能做出客人滿意的味道。」橋田老闆Hugo信心滿滿的說。 文：陳芍瑩 圖：陳鐵剛



要做好一件事，首要條件是不怕被批評。「我學廚出身，曾在台灣餐廳任職。當初在紅磡開食店，發現這區的食客要求很高。好像一位七十歲的老婆婆，說自己喝了五十年奶茶，覺得我店的不好喝，時時批評。」遇上煩人的顧客，有人會避之則吉，但Hugo卻堅持改良，希望質素有進步。



紅磡的店只有十八個座位，廚房細小擠逼，想擴充生意亦不行，所以希望擁有可容納三、四十個客人的食店。想到觀塘區餐廳林立，卻沒有主打台灣牛肉麵的餐廳，自問出品不俗，更有信心在這區打出名堂，因此由紅磡走到觀塘開店，大賣平價高質的食品。「我賣的麵只是四、五十元一碗，但你會覺得是百多元的質素。」



台灣牛肉麵要做得好，麵條、湯底和牛肉都要兼顧，缺一不可。煮麵條講求時間掌握；熬湯底就着重味濃不鹹，Hugo每天也到觀塘街市買食材煮湯，用上大量牛骨、蘿蔔和藥材，加上自家竅門，每日煲煮六小時才成，味道濃重且富膠質，遠遠已嗅到藥材香，十分足料。牛肉煮得鬆軟入味，用上阿根廷牛肋條，每條也連着少量脂肪，入口軟腍不易煮爛，口感一流。牛肉麵日賣一百碗，賣完即止，不想大量生產，影響品質。



其他台式小食和飲品同樣不差，鹽酥雞只取雞髀肉，跟隨台灣製法，把雞髀肉醃完再炸，之後與混入蒜頭、薑和金不換的味粉撈好，香口不油。血糯米奶茶即是紅豆、白糯米、紫糯米和奶茶的混合物，奶香味濃，沒有太強烈的茶澀味，適合港人口味，喝下滲出紫糯米的甜香，較珍珠奶茶更值得追捧。



橋田臺灣牛肉麵



地址：觀塘鴻圖道



90號閣樓1樓



查詢：5541 5218