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﻿《莎木3》一年後見

2018-08-31 列印
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　　早年在Dreamcast推出的經典遊戲《莎木》，因破格塑造出逼真的3D街景與高自由度玩法，開創了同類遊戲先河，只可惜當時SEGA計錯數，銷量回報不足以彌補天價開發費，導致這個長篇故事久久未能延續，機迷一等就等了將近二十年。隨着《莎木》第一、二集最近在PS4重推高清版，製作人鈴木裕領軍的Ys NET終帶來好消息，就是通過眾籌方式得以重見天日的第三集，確定明年8月27日有得玩，屆時還會有PS4及PC兩個版本！看最新公佈的遊戲Trailer，水準明顯有改善，雖然難以重組原來班底，令部份細節例如角色面相跟第一、二集有出入，起碼不再是硬幫幫沒表情，比之前的版本順眼多了。到底最終出來會否雷聲大雨點小？已經不重要，大概對於Fans來說，能夠看到結局便已足夠。文：Joe

網址：shenmue.link
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