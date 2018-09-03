﻿Nikon Z7/Z6全片幅無反新貴

全片幅無反相機市場近月忽然變天，除了Canon本周將有秘密武器登場，Nikon日前亦發佈了改用全新大口徑Z接環的全片幅無反新作Z系列，兩款新作各具賣點，當中旗艦型號Z7擁有媲美同廠D850的超高像素，而Z6則主打12fps高速連拍。



文、圖：B1807查詢：Nikon/2907 1122



55mm大口徑接環



無反相機經過多年發展，即將全面進入全片幅年代，為迎戰這個市場，Nikon研發出市場上最大口徑的Z接環系統，並應用於全新的全片幅無反Z系列身上，兩款新作Z7及Z6機身設計如出一轍，除了直徑達55mm的巨型鏡頭接口，機身另一特色是保留着恍如單反的大手柄，握感舒適穩定。別看手柄粗大，事實新作機身比同廠DSLR輕了不少，跟D850相比，重量減少330g，亦因Z接環的法蘭距（Flange Distance）由F接環的46.5mm大幅縮短至16mm，令Z7/Z6機身厚度同步減至67.5mm。



官方表示短距離的法蘭距還有其他好處，如令新的Z鏡頭設計更有彈性，而成像質素亦有所提升，四角、邊緣位的清晰度改善明顯。說起鏡頭，同步登場的全新NIKKOR Z鏡頭分別有24-70mm f/4 S、35mm f/1.8 S及50mm f/1.8 S三支，另廠商正努力開發品牌史上最大光圈的NIKKOR Z 58mm F/0.95 S Noct。當然，Z系列相機只要套上FTZ轉接環，亦可悉數使用現有的F接環鏡頭。



高解像Vs.高速連拍



話說回來，兩款全片幅無反新作外形雖然一樣，定位分工卻非常清晰，當中Z7主打高解像，配備4,570萬像素背照式CMOS，感光度可擴展至最高ISO 102,400，PDAF系統擁有493個對焦點，連拍速度達9fps。至於Z6具備2,450萬像素，最高感光度為ISO 204,800（擴展），對焦系統則有273點，而最強地方是連拍速度提升至12fps。



撇開規格不同，Z系列同時內置新一代EXPEED 6影像處理引擎，除了提供Picture Control銳利度調控，還新增一系列包括Pop Art等創意影拍功能的Creative Picture Control。拍片方面，新作不但支援4K/30p超高清影片攝錄及十二級1,300%動態範圍，亦可以經HDMI輸出10-bit 4：2：2編碼的N-Log進行外置錄影。值得一提的是，拍攝短片時還可以開啟AF臉部偵測功能，藉不斷追蹤臉孔以確保拍得清晰主體。