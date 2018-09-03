  • 2018年9月3日 星期一
  • 29º
  • 76%
熱門： 開學高鐵工藤佑采港獨登革熱

日報新聞 > 副刊

﻿芒椰甜蜜誘惑下午茶

2018-09-03 列印
Previous Next

 帝景酒店帝景軒聯乘泰國品牌Bodhi Herbal Spa Cosmetics，炮製出以鮮甜芒果及營養價值高的椰子為主題的芒椰甜蜜誘惑下午茶（$260/2位）。為配合主題，行政總廚特別以品牌新推出的熱情滋潤護唇膏系列為構思靈感，帶來椰子、薄荷可可、巴西果仁和芒果四種全新夏日味道。特別推介帶子春卷配芒果醬，大廚用澳洲特級帶子，再將芫荽及特製的香料一起包裹炸至金黃色，佐以鮮甜芒果做成的芒果醬，更顯鮮香質感。為是次下午茶特別調配的三款特飲，客人可選其中兩款口味，分別是巨峰提子椰果特飲、荔枝椰果特飲及蜜桃椰果特飲，推廣期內凡惠顧兩位用套餐，均可免費獲贈Bodhi Herbal Spa Cosmetics禮物套裝一份（價值$374）。

帝景軒

地址：荃灣汀九青山公路

                 353號2樓

訂座電話：3716 2898
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd