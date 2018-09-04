﻿靚景配佳釀 法國Lalique酒店

法國著名酒鄉波爾多（Bordeaux）的甜白酒產區Sauternes，這趟我們便到訪區內人氣酒莊Chateau Lafaurie-Peyraguey，並入住了酒莊內新開幕的酒店Hotel & Restaurant Lalique，享受了一趟美酒佳餚兼備。



文、圖︰Kengi



鳴謝︰Bordeaux Tourism and Conventions



Bordeaux Wine Council、Swiss International Air Lines



百年古堡 翻新迎客



從波爾多市中心區驅車約一小時，便可來到以盛產甜白酒馳名的Sauternes酒區，當車子駛近Bommes村莊的山坡時，已能通過綠油油的田野看到Chateau Lafaurie-Peyraguey的主樓，這也是剛完成翻新工程而告新張開幕的Hotel & Restaurant Lalique。



說到Chateau Lafaurie-Peyraguey的歷史，按其方塔的建築材料考證，是來自Bommes村莊的十三世紀石頭，據文獻記載其第一任主人便是Peyraguey家族，在十八世紀時葡萄園面積就有十三萬八千方米。酒莊曾幾度易手，但在1855年拿破崙三世掌政時於波爾多進行Official Classification的關鍵時刻，酒莊在Pierre Lafaurie領導下成功取得Premier Cru Classe等級，奠定其在業界的重要地位。2014年，水晶品牌Lalique成功收購酒莊，並改建成為今日有十間客房及三間套房的Lalique酒店，外觀是保留原貌的兩層式城堡別墅，裝修則以舒適優雅為主，配合大量Lalique水晶裝飾，以酒吧、酒窖及餐廳等設施，提供奢華的品酒、美食及住宿體驗。



靚景餐廳 樂嘗佳釀



生於瑞士的Lalique老闆Silvio Denz，不但是位成功的投資者及收藏家，也是一位葡萄酒愛好者，近年他便積極在法國不同地區收購酒莊，並與當地釀酒師合作，把酒莊翻新成為莊園酒店，好像這趟在Sauternes的Hotel & Restaurant Lalique，便是繼法國阿爾薩斯的兩家Lalique酒店後的另一家。



Silvio Denz非常重視細節，這趟便請來著名建築師Mario Botta把現代化元素投放在酒店設計上，最矚目的肯定是採玻璃屋設計的餐廳，雖然城堡的主樓結構得到保留，Mario卻把其中一面的石牆拆掉並改為透光玻璃幕牆，由於餐廳剛巧向西，客人便可在黃昏用餐時賞到漂亮的金色斜陽美景。



Hotel & Restaurant Lalique



地址：Lieu-dit Peyraguey, 33210 Bommes



網頁：www.lafauriepeyragueylalique.com