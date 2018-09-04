﻿Tokyo6 地道風味 庶民美食

暑假東京之行，除了早前分享江戶前壽司屋和懷石料理烹調，還品嚐了傳統街頭美食。Fifi在當地人帶領下，從銀座火車站橋底小巷的鳥照燒，吃到月島的明治時期文字燒，體驗地道庶民美食。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



月島文字燒 懷舊和菓子



據說文字燒（Monja-yaki）源自明治中期的月島，至今逾七十家文字燒小店聚在月島駅前方，故有文字燒街之稱。是夜在Monja Taro點了傳統風味明太子文字燒，更入鄉隨俗，按傳統兩手各持小鏟子自家烹製。大夥兒先將明太子、蔬菜放在鐵板上切碎、炒勻再堆起，並在中間挖洞，然後注入昆布鰹魚高湯混合麵粉的麵糊，滾起後拌勻，將兩1面煎熟。關東文字燒口感煙韌，底層焦香誘人，帶有明太子及鰹魚高湯的雙重鹹香。相比之下，關西版大阪燒麵糊混合雞蛋，且高湯份量較少，口感鬆軟濃郁，賣相金黃，香脆而富嚼勁。



銀座有樂町火車站橋底的TEPPEI不但歷史悠久，當年曾經是報業中人的深宵食堂，皆因《朝日新聞》東京辦事處當時正位於隔壁。這鳥照燒店走居酒屋風格，料理長先為串燒噴清酒後撒鹽，隨即放在炭爐上快速轉動，並用扇子撥火，以控制火候，瞬間數款鹽燒風味的串燒已送上。鹽燒雞翼的肉汁豐盛，不但散發蒜香，且惹味十足；至於雞胸肉外層繞上雞皮，經鹽燒後焦香四溢，雞皮脂肪同時滲透雞胸肉，入口不失細嫩，附上的日式梅乾醬微酸減膩。接着的豚肉，口感細滑而甘香豐腴；蘆筍豬肉卷清脆爽口。接下來是醬燒雞胸配大蒜，味道較鹽燒濃郁，是上佳佐酒小食。至於免治雞肉混入了雞軟骨，倍添口感，帶有炭燒的獨特焦香。最後以小青椒及銀杏等鹽燒野菜串作結。



歷史悠久的Akebono於各大百貨公司設有專櫃，然而銀座本店於二次世界大戰後屹立至今，且以紅豆大福（糯米糍）馳名，新鮮糯米糍外層細軟如綿，入口隨即融化，口感微妙。至於餡料，Fifi獨愛紅豆混合杏果蓉的雙重風味，甜酸結合，味道完美平衡，吃罷令人回味無窮。



Monja Taro（太郎）



地址：日本東京都中央區月島1-9



消費：文字燒/大阪燒每客各約1,000日圓



（約70港元）



TEPPEI（鉄兵）



地址：日本東京都千代田區



有樂町1-2-9TS日比谷



消費：每位7串約2,500日圓



（約175港元）



Akebono



地址：日本東京都中區銀座5-7-19



消費：和菓子每個約280日圓（約20港元）