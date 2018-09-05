國際足協於周一公佈本年度世界足球先生（國際足協年度最佳球員）最後三強，由C朗拿度、穆罕默德沙拿及莫迪歷競逐，但隨即被指小圈子。皆因由國際足協評審會選出的最後三強，既沒有去季雙料靴獎得主美斯，又欠缺今屆世界盃盟主法國的成員，連巴西名將朗拿甸奴也為美斯抱不平。 自一六年世界足球先生與歐洲金球獎分家後，國際足協為公平起見，讓球迷、記者、國家隊主帥和隊長參與世足投票。惟該獎項的候選人會先由十二位球壇名宿組成的委員會選出最後三強，而本年度的名單於周一出爐，分別是祖雲達斯射手C朗拿度、利物浦翼鋒沙拿及皇家馬德里中場莫迪歷，而最佳教練及門將的最後三甲也於同日公佈。 不過，這份與早...

2018-09-05