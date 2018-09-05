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﻿紓壓睡眠啫喱

2018-09-05 列印
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　 晚間睡眠是皮膚最佳的修復時間，所以晚間選用的護膚產品也特別重要，dermalogica最近推出全新的紓壓酣睡亮肌啫喱面霜Sound Sleep Cocoon，正是為睡眠狀態的肌膚而設。產品中蘊含合歡樹皮萃取，有助滋養肌膚，特別針對皮膚鬆弛、黑眼圈及眼袋等問題，令肌膚回復生氣。產品呈啫喱狀，容易被皮膚吸收，加上使用法國薰衣草油，配合檀香和廣藿香，味道舒適，更起減壓之效。文︰Angel

查詢︰2111 9520
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