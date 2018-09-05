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﻿同場加映 爆肚放笑彈

2018-09-05 列印
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　　喜劇陸續有來，由9月8日（六）至10月1日（一）將舉行第二屆的《香港爆笑節》，棟篤笑依舊是強項，推介的有9月16日（日）的《粵港粵爆笑》。除此之外，今年也有喜劇和工作坊，較特別的是9月25日（二）由知名棟篤笑星阿V（Vivek Mahbubani）主持的即興喜劇，爆笑館一眾成員將與觀眾互動取材，即場爆肚成爆笑喜劇，充滿新鮮感！

網址：laughfestival.hk
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