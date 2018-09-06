﻿阿拉斯加 森林與冰川

美國阿拉斯加（Alaska）擁有全國最大的國家森林公園Tongass National Forest，達六萬八千平方公里的面積，比斯里蘭卡還要大。在這廣大的自然寶庫裏，可賞叢林、峽谷、湖泊等不同風景，若從首府朱諾起步，更可近距離探索門登霍爾冰川，了解其生態系統。文、圖︰Kengi 鳴謝：皇家加勒比國際遊輪



自然步道 原始植物



我這次隨今季行駛於阿拉斯加的皇家加勒比國際遊輪旗下的海洋燦爛號（Radiance of the seas），從溫哥華出發，踏足過阿拉斯加各主要的港口，其中來到首府城市朱諾（Juneau），得悉這港口附近便是著名的門登霍爾冰川（Mendenhall Glacier），隨即報名參加郵輪安排的四小時遠足之旅，跟當地的專業導賞員，探索這獨特地區。



距離朱諾市區約十九公里的門登霍爾冰川，屬於國家森林公園的保育範圍，我們跟隨導賞員Nick和Karin沿森林內的自然山徑徐行，兩旁長滿了各種地衣與青苔，在山谷之中，間歇出現川流不息的溪水，令綠油油的植物，更顯得生氣勃勃。據Nick所說，這片原始森林其實屬溫帶雨林區，因氣候環境等因素影響，常維持着一定的降雨量與濕度，主要生長的樹林便以雲杉與西部鐵杉為主，至於最古老的林區，樹齡更達至千年以上。



經過約兩小時、難度中等的攀降後，我們終於抵達可遙望冰川的觀景台，原來冰川底層與湖泊已相連，仿似逐步傾瀉入湖，感覺震撼。



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海洋燦爛號前往阿拉斯加的七晚旅程，包括停站朱諾、史凱威等航點。



查詢：3189 3220（皇家加勒比國際遊輪熱線）



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