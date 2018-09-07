  • 2018年9月7日 星期五
  • 29º
  • 80%
熱門： 北海道地震網騙鍾嘉欣合謀定價高鐵

日報新聞 > 副刊

﻿【測試評語】　　豆盒容量較少

2018-09-07 列印
Previous Next

　　PrimaDonna Elite ECAM650.85咖啡機清洗相對容易，可簡單從水箱後方拿出壓粉系統，直接清洗，而且每次開機時，自動有熱水沖洗管道，奶泡器又有自動清洗功能，喉嘴亦可簡單拆出，非常方便。蒸氣壓力方面，可沖出厚厚咖啡油；磨豆器有一至十的粗幼度選擇，但略嫌咖啡豆儲存盒容量較少。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd