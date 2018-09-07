【測試評語】 豆盒容量較少
地產富婆網戀「工程師」失1.8億
寂寞的心，慘遭詐騙！一名喪夫的隱形富婆在網上約會平台認識一名「外籍工程師」，過去四年間，被對方甜言蜜語誘惑，即使素未謀面，竟先後匯款二百次、共一億八千萬元給對方，最近「情郎」失去聯絡；她疑受騙報警，才...
2018-09-07
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未打算與華達協議 特朗普或再徵關稅
美國總統特朗普在白宮對記者表示，美國目前尚未預備好與中國達成貿易協議，但商討仍會繼續，並重申尊重國家主席習近平。 特朗普在白宮向記者表示，美國與中國的貿易磋商非常好，但美國沒有打算按中國的方式達成協議...
2018-09-07
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英超迪利阿里捧紅 潮爆圈眼手勢風靡全球網民
兩年前法國足球明星保羅普巴（Paul Pogba）大腳破網後，做出一個「Dab」慶祝動作，靈感來自亞特蘭大的街頭嘻哈（Hip-hop）舞蹈。曾有人說這來自一個大麻群體，但人們一於懶理，爭相模仿。早前英超熱刺球員迪利阿里（Dele Alli），在對陣紐卡素的比賽中為球隊攻入一球，做出一個「反手OK」手勢圈着右眼慶祝入球，這個潮手勢迅即在社交平台火熱起來，引爆「Dele Alli Challenge」（迪利阿里挑戰）熱潮，繼「冰桶挑戰」和「Kiki Challenge」之後，變成席捲全球的新挑戰，本港娛樂界名人也玩一番。 外電報道，「Dele Alli Challenge」一位...
2018-09-07
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珀居洋房呎價四萬沽出創新高
英皇發展的屯門珀居，再錄成交個案，並連沽兩伙，其中6號洋房新近以呎價40277元易手，呎價創新界西北區新高；其成交價則為逾1.4億，為項目新高紀錄。目前該盤自開售以來，已累沽六座大屋，套現逾6.4億。...
2018-09-06
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雷曼事件十周年 國基會：銀行改革仍不足
外電報道，國際貨幣基金總裁拉加德指出，在雷曼兄弟倒閉十年後，全球銀行體系改革即使較以往更加安全，但仍有所不足。經濟增長已見加速，但未夠全面。她指過去十年仍有許多金融服務業醜聞，反映金融服務公司仍然十分...
2018-09-07
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攻防雙星氣勢虹 比利時夠破「格」
比利時今夏世界盃勇奪季軍，守將維頓漢揚言延續氣勢，今晚友賽作客蘇格蘭絕不放鬆。適逢射手盧卡古剛重拾射門鞋，可望助「歐洲紅魔」打勝仗，直取客勝。（有線603、604台周六凌晨2:45直播） 今夏以季軍創下本身歷屆世盃最佳成績後，比利時中堅維頓漢矢言，今晚要延續兩個月前的勇態︰「己隊在今屆世盃表現非常突出，成績亦令人相當滿意，我們希望可以一直保持這種氣勢。」雖然夏薩特周三未有出席訓練，今仗上陣成疑，但另一前線主力盧卡古在上輪英超梅開二度，狀態有保證，足以彌補火力。 夏神缺陣未驚過 主場的蘇格蘭陣容不及比利時粒粒皆星，而且熱身賽表現未如理想，過去五仗僅一勝四負只入一球，今...
2018-09-07
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研磨調製靚咖啡
DIY靚咖啡，要由研磨咖啡豆開始，意大利名牌De'Longhi新推出的咖啡機可擺放400克咖啡豆，並具19bar沖泡壓力，由研磨到沖泡，一機搞掂！ 文：阿卓爸爸圖：Gary Tsai產品查詢...
2018-09-07
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《全民造星》三大男神談女神 傳簽勁辣賣身契入十強 姜濤驚爆疑似整容
ViuTV選秀節目《全民造星》成為熱話，節目在連登被瘋狂討論，當中堪稱三大男神的19歲上海仔「小鮮肉」姜濤、24歲Ian（陳卓賢）及26歲Anson（江熚生）最令姐姐們茶飯不思，在討論區無限示愛。究竟...
2018-09-07
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社論——芳心寂寞也要識 「醒」
警方昨天披露一名六十六歲女子墮入網上情騙陷阱，她在過去四年向素未謀面的「虛擬情人」匯款二百多次，合共損失一億八千萬元！打破本港歷來網上交友騙案的金額紀錄，即使在國際間，從未聽聞如此大案，可見警方的反網絡詐騙宣傳，仍須加把勁，才可以把一頭栽進網上情騙的人拯救出來。 綜合過去多宗網上情騙案件，受害人有以下特色，一是喪偶或未有拍拖，生活孤單；二是多受過高深教育，但缺少社交圈子，未能與親友及早分享個人的感情事；三是與網上情人初則談情，繼而在對方如簧之舌下，參與以少博大的槓桿式投資，以為橫財飛來，結果中招。 有心理分析指出，當受害人沉醉於騙徒甜言蜜語中，如發美夢一般，即使有良好教育背...
2018-09-07
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馬場浮世繪——韓方鑑安全藍天堡馬排13檔
「藍天堡馬」周日在韓國首爾馬場角逐韓國短途錦標，昨晨當地時間早上四時半，馬兒繼續在首爾馬場操練，但經前朝快跳後，今課就以輕舒腳頭為主，在策騎員胯下於沙地跑道慢跳一圈，但見走來氣定神閒，在炎熱天氣下並無...
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