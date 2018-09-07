  • 2018年9月7日 星期五
  • 29º
  • 80%
熱門： 北海道地震網騙鍾嘉欣合謀定價高鐵

日報新聞 > 副刊

﻿【其他選擇】　三秒達預設溫度

2018-09-07 列印
Previous Next

　　澳洲Breville的Barista Touch BES880智能意式咖啡機，一樣是全自動化磨豆、萃取及製作奶泡，內置ThermoJet高速加熱及PID電子水溫控制系統，只需三秒就可達預設溫度。磨刀是不鏽鋼物料製，有錐形設計，15Bar高壓泵，配備齊全。

售價：$9,980　查詢：2406 5333
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd