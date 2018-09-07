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﻿問月酒店新推 海鮮自助早午餐

2018-09-07 列印
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  問月酒店近日於旗下盛名的西班牙餐廳Supergiant Tapas & Cocktail Bar，嶄新推出周日海鮮自助早午餐，逢星期日上午11時30分至下午3時供應，除可品嚐由主廚陳家俊巧製的西班牙美點，如辣肉腸西班牙飯、鮮味二重奏、香脆豬腩仔刈包等外，同場加映海鮮美饌，包括任食波士頓龍蝦、日本直送鱈場蟹、新鮮海蝦，另有冷、熱葷菜式如煙三文魚、煙燻火雞、雜錦芝士、乳酪和雜錦果麥片與中式美點。誘人甜品有蘋果批、接骨木莓果糖環、甘筍蛋糕等等，另設無限添飲西班牙水果酒、果汁。愛酒之人也可以每位$240享用G.H. Mumm瑪姆香檳或以每位$250享用巴黎之花Perrier-Jouët香檳，在微醺下感受西班牙氣息。

Supergiant Tapas & Cocktail Bar

Supergiant Tapas & Cocktail Bar

地址：銅鑼灣謝斐道388號

                 問月酒店3樓

查詢：2643 8875

價錢：成人每位$498起 / 小童每位$368（6-12歲）



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