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﻿《鬼武者》回歸

2018-09-07 列印
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　　明星擔當遊戲主角愈來愈普遍，最經典例子有早年Capcom的《鬼武者》系列，金城武穿起日本武士盔甲，飾演降魔伏妖的明智左馬介，入型入格！想不到事隔多年，廠方突然宣佈重新推出高清版，日本版12月20日首先登陸PS4、Xbox One及Switch三大主機，港版則於明年1月中推出。除了畫面高清化，在16：9模式時亦新增「畫面捲動功能」，背景會因應角色移動而上下捲動，令視野更廣闊清晰，港版同時設有中、英、日語字幕選擇。另外新版本一開始即可揀選Easy難度，不用擔心太難玩因而氣餒。比較可惜是今次只算是單純的HD Remastered，並非像《Resident Evil 2》那樣完全重新製作。文：Joe

網址：www.capcom.co.jp/onimusha
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