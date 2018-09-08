﻿全能S Pen加持 Galaxy Note9高效旗艦

昨日開賣的Galaxy Note9是Samsung的壓軸旗艦手機，除了改良散熱、加大電池容量及備有最高512GB ROM提升整體效能，新作同時引入AI場景識別及瑕疵提示等影拍新功能，加上今代S Pen加入藍牙遙控功能，由影相、睇片到簡報，輕按S Pen即享與別「筆」同的新體驗。



瑕疵提示 眨眼拜拜



S Pen向來是Galaxy Note系列招牌伎倆，不過藏身於Galaxy Note9的新S Pen，首度加入藍牙低耗功能，搖身變成筆型多功能遙控，影相時按下筆桿功能鍵即可以拍攝，一按影相，按兩下又可切換鏡頭，一筆遙控還適用於相簿、YouTube及簡報，前進、後退、播放、暫停全由S Pen話事。



影相方便，但有時心急難免失手，如對方眨了眼或手震造成模糊，最怕拍攝一刻沒察覺，Samsung想得周到，率先為Galaxy Note9加入瑕疵偵測功能，自動偵測相片，如出現瑕疵便會立即提示，讓用戶把握時機再拍一次。事實新作的12MP+12MP雙鏡頭AI智能不限於此，多得新增的場景優化器，還可識別食物、人像、夜景等場景，並自動套用合適的參數設定。



高效能 大電量



話說回來，裝上6.4吋sAMOLED全熒幕的Galaxy Note9，畫面大了，效能亦有顯著提升，除了S845八核心，還首度提供8GB RAM及512GB ROM特大容量，加上支援512GB micro SD卡，儲存空間可達1TB。此外，電池容量也同步增至4,000mAh，相比上代大幅增加21%，續航力足夠使用一整天之餘，就連打機亦受惠於內置了大型散熱器及嶄新的水碳冷卻系統，令玩大型遊戲都有爽快體驗。



工作方面，Galaxy Note9只要經HDMI轉接器連接電腦芒，即可以啟動Samsung DeX功能，通過猶如桌面電腦的操作介面，將工作或娛樂同步延伸至大熒幕，而連接後的Galaxy Note9更可化身Touch Pad，甚至配合S Pen手寫繪圖，多管齊下提高工作效率。



此外，由即日至9月9日（日）Samsung在銅鑼灣開設了首家Pop-up Samsung Café，場內設有體驗區試玩新機，還會發售額外多附銀色S Pen的限量特別版Galaxy Note9，即場購買Galaxy Note9並成功安裝Samsung Pay，更可以免費換領同廠128GB microSD卡（價值$398）。