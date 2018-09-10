﻿新Game速評 Spider-Man強勢回歸

超級英雄電影大熱，偏偏相關遊戲水準參差，大多都是負評收場。然而PS4剛推出的《Marvel's Spider-Man》，卻是當中少見的誠意之作，皆因由著名的Insomniac Games團隊傾力打造，成功將蜘蛛俠的世界以Open World方式呈現眼前。



文：Joe Tse



暢快遊走紐約市



遊戲界近年流行Open World，即是製作出一整個無縫的立體世界，讓玩家自由地四處探索，這種做法其實很考廠商功力。《Marvel's Spider-Man》並沒有令人失望，筆者從頭到尾玩了一遍，完全感受到遊戲的一絲不苟，畫面未算是頂級水準，但街道細節位做到足，尤其攀上摩天大樓俯瞰紐約市曼哈頓區，非常震撼，而且在建築物間高速移動沒有任何拖慢現象，抵讚！



故事方面，主角Peter的身世相信大家一早了解，所以遊戲中沒有多花唇舌從頭說起，開場已是身經百戰，同時又加入一些原創，例如部份角色跟原作有不同經歷，簡單來說可視之為另一個平行世界。作為超級英雄中最「入屋」角色，《Marvel's Spider-Man》的劇情同樣不失人情味，絕非一味打打殺殺。



創新戰鬥風格



說到動作場面，可以使用的招式與技能頗多，但實際操作未致於手忙腳亂，活用蜘蛛絲的花招更是實用又有創意，例如離遠搶奪武器、吊起敵人等等，不過留意戰鬥難度不低，見招拆招反應要夠快。



另為逐步體驗蜘蛛俠的成長，遊戲設計出一套完善的成長系統，促使玩家通過撲滅罪案、科學鑽研、拍攝地標、尋找失物等等，來賺取不同類型代幣，用以購買戰衣、裝備及進行強化，又可利用升級所得的點數學習新招。單單要解鎖上述各項已有排玩，耐玩度方面毋須擔心。



順帶一提，雖然遊戲剛推出，但其實製作團隊已在着手製作DLC後續章節，讓玩家爆機後繼續挑戰。名為「The City That Never Sleeps」的DLC包括三個章節，每章均包含新的任務、Boss戰及新角色，還有額外的蜘蛛俠戰衣。



Like



‧ 在大廈林立的紐約市穿梭流暢爽快。



‧ 以蜘蛛俠及其他人身份進行遊戲夠代入感。



‧ 招式豐富創新，巧妙地活用蜘蛛絲。



‧ 跟Marvel電影一樣結局有彩蛋！



Dislike



‧ 主線劇情偏短，要花錢購買追加章節。



‧ 收集要素相當多，但過程略嫌重複。



《Marvel's Spider-Man》



遊戲平台：PS4



售價：$398



查詢：asia.playstation.com